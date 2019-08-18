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توقيف سيدة وضعت مخدرات في مركبة زوجها وأبلغت الأمن

منذ 3 ساعات

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موفق كمال

عمان- أوقف مدعي عام أمن الدولة سيدة كانت قد وضعت قطعة (حشيش) مخدر في مركبة زوجها وأبلغت عنه إدارة مكافحة المخدرات، بقصد الخلاص منه.

وبينت مصادر موثوقة أن السيدة أحضرت قطعة حشيش من أحد الاشخاص، لغايات التخلص من زوجها، حيث وضعتها تحت مقعد مركبة زوجها وأبلغت ادارة مكافحة المخدرات بوجود مخدرات في مركبة زوجها.

وألقي القبض على الزوج في احد مناطق شرق عمان كما تم ضبط قطعة الحشيش، وبالتحقيق معه ثبت لدى ادارة المكافحة ان الحادثة مدبرة وكيدية من قبل الزوجة، حيث تم استدعائها، وبالتحقيق معها اعترفت انه وبالتنسيق مع أحد الاشخاص، دبرت لزوجها هذه المكيدة بقصد إدخاله السجن وبالتالي التخلص منه.

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