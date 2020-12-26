توقيف شقيقين احتالا على شركة تأمين بـ 500 ألف دولار

عمان- الغد- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم السبت، توقيف شقيقين اسبوعًا فيما لم يتم توقيف الثالث لعدم الاختصاص اتفقوا على الاحتيال على احدى شركات التأمين بمبلغ 500 ألف دولار مستغلين ظرف وفاة شقيق ثالث لهما توفي قبل عشرين عامًا وعمره حوالي ثلاث سنوات .

مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال ان هذه القضية سبق وأن احالها مجلس الهيئة الى النيابة العامة في وقت سابق من هذا العام .

أما عن تفاصيل القضية فقد اتفق الأشقاء الثلاثة على أن ينتحل أحدهما لأنه لا يحمل هوية أحوال مدنية شخصية شقيقه المتوفى الذي لم يصدر له أصلًا شهادة وفاة ولا هوية أحوال مدنية بسبب صغر سنه.

وفعلًا استصدر الشقيق هوية أحوال مدنية باسم المتوفي تحمل صورة المنتحل وتقدما للشركة بطلب تأمين على الحياة بقيمة 500 ألف دولار مصطحبين معهم تقارير طبية مزوّرة منسوبة لأحد المستشفيات الحكومية بأنه يتمتع بصحة جيدة ولا يشكو من أية أمراض سارية أو مزمنة، وبعد حوالي شهرين راجع الأخ الذي كُتبت البوليصة لصالحة شركة التأمين مدعيًا بأن شقيقه تُوفي وقدم شهادة وفاة مزوّرة وشهادة اخرى مزوّرة موقعة من ثلاثة أطباء شرعيين تفيد بأن الوفاة كانت بسبب جلطة وليست بسبب اية أمراض ، الإ ان الشركة شكت بالأمر فلجأت الى الهيئة التي حققت بالقضية ثم أحالتها الى النيابة العامة .