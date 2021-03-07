توقيف عريس أقام حفل زفافه بحضور 150 شخصا في إربد

أحمد التميمي

إربد- أوقف محافظ إربد رضوان العتوم، مساء الأحد، عريس خالف أوامر الدفاع بإقامة حفل زفاف حضره 150 شخصا في أحد المزارع شرقي مدينة إربد.

وأضاف العتوم أن بلاغا ورد للجهات المعنية وتحركت لجنة برئاسة مساعد المحافظ ودورية أمنية إلى الموقع وتم التحفظ على العريس في المركز الأمني.

وأكد العتوم أن التجمعات فوق ال 20 شخص ممنوع وفق أوامر الدفاع، مؤكدا أنه سيتم إحالة العريس إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ودعا العتوم المواطنين إلى التقييد بأوامر الدفاع وعدم حضور التجمعات التي تزيد عن 20 شخص في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.