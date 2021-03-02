إربد: توقيف عريس أقام تجمعا يزيد عن 20 شخصا

احمد التميمي

اربد- اوقف محافظ اربد رضوان العتوم عريس أسبوعا في احد مراكز الإصلاح والتأهيل خالف اوامر الدفاع بإقامته تجمعا زاد عن 20 شخصا في احد احياء مدينة اربد.

واكد العتوم لـ “الغد” انه لا تهاون في تطبيق أوامر الدفاع المتعلقة بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات وعدم إقامة التجمعات سواء بمناسبات الفرح والعزاء بما يزيد عن 20 شخص.

وأشار إلى أن هناك 4 لجان مراقبة مشكلة في اربد من الجهات المعنية تقوم بجولتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزام المواطنين والمنشات التجارية بالاشتراطات الصحية وتطبيق أوامر الدفاع.

ولفت العتوم إلى وجود لجنة مكونة من طبيب وموظف من الداخلية يرافقهم قوى أمنية تقوم يوميا بزيارة 10 منازل من الأشخاص المحجورين منزليا للتأكد من التزامهم بتعليمات الحجر المنزلي.

وأوضح العتوم أن غالبية المحجورين منزليا ملتزمين بتعليمات الحجر المنزلي ولم يتم ضبط أي حالة مخالفة باستثناء الحالتين قبل أسابيع في لواء الرمثا.