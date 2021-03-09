توقيف عريس في جبل التاج

عمان- الغد– قال مصدر قضائي مطلع لـ”الغد، اليوم الثلاثاء، إن المدعي العام عماد الغويري أوقف عريسا أقام حفلا “سهرة شباب”، تمهيدا لإجراء حفل زفاف اليوم بجبل التاج.

وحسب المصدر انه تم توقيف (عريس عمان) مدة أسبوع بتهم مخالفة أمر الدفاع رقم (22) والدعوة الى التجمهر، مشيرا إلى أن العريس تم ضبطه أمس بينما كان يتواجد في منزله عدد غفير من أقاربة بدعوة منه لإقامة حفلة لأقاربه وأصدقاؤه كونه من المقرر أن يقيم اليوم حفل زفافه.

وهذا أول عريس يتم ضبطه في عمان مخالفا لأوامر الدفاع، فيما اكد المصدر القضائي أن جميع العرسان الذين تم توقيفهم بمن فيهم عريس الطيار، لا يزالون قيد التوقيف.

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