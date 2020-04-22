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توقيف عريس واثنين من أقربائه لمخالفتهم أوامر الدفاع في إربد

منذ 47 دقيقة

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احمد التميمي
اربد – اوقف محافظ اربد رضوان العتوم مساء الاربعاء عريسا واثنين من أقربائه، لمخالفتهم اوامر الدفاع التي تقضي بعدم التجمع لأكثر من 10 اشخاص، وفق مصدر أمني.
واوضح المصدر لـ”الغد” ان قرار التوقيف جاء بعد ضبط اكثر من 15 شخصا يتجمعون على سطح ذوي العريس احتفاء بزفافه اليوم.
واكد المصدر انه سيتم تحويل العريس والأشخاص الأخرين إلى الجهات الأمنية تمهيدا لتحويله الى القضاء.
وشدد المصدر ان اوامر الدفاع تقضي بعدم حدوث تجمعات للسيطرة على فيروس كورونا المستجد وانه لا تهاون في تطبيق القانون.

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