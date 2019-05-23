توقيف محامٍ بتهمة إطالة اللسان وذم هيئة رسمية

أحمد التميمي

إربد- أوقف مدعي عام عمان الأول، أحد المحامين أسبوعا في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة إطالة اللسان وذم هيئة رسمية، وفق عضو اللجنة الفرعية لنقابة المحامين في إربد المحامي محمد بني حمد.

وأشار إلى أن المدعي العام وجّه تهمة إطالة اللسان خلافا لنص المادة1/ 195 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات كل من يثبت عليه إطالة اللسان.

كما وجه المدعي العام تهمة ذم هيئة رسمية خلافا لاحكام المادة 191 التي تنص على الحبس من 3 شهور الى سنتين لكل من ذم مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو أي هيئة رسمية أو المحاكم أو الجيش.

وتواجد العشرات من المحاميين في المحكمة من اجل التضامن مع زميلهم الذي تم توقيفه، حيث اكد بني حمد ان النقابة ستتخذ إجراءات تصعيدية بالطرق القانونية للمطالبة بالإفراج عن زميلهم.