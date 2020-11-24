توقيف محمد رمضان مؤقتا.. ونقابة الصحفيين تصدر قرارا بمقاطعة أخباره

القاهرة- بزي عسكري يحمل صفة “جندي مقاتل”، كتب الممثل المصري محمد رمضان “أحترم قرار النقابة، رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع إسرائيلي وأنني لا أعلم جنسيته، ولو كنت أعلم كنت رفضت التصوير”.

وتابع رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام “ثانيا المكان (مطعم) وليس حفلة خاصة”، مشيرا إلى أنه تمت إذاعة أغان عربية وإنجليزية وفرنسية.

واستنكر رمضان الحملة التي أثيرت ضده بعد نشر صور عدة له مع شخصيات إسرائيلية من بينهم المغني الإسرائيلي عومير آدام، مضيفا “مش عارف المفروض كنت أترك أصحابي وأجري أعيط (أبكي) في الأسانسير ولا أعمل إيه؟! أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا يا فندم، ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر، شكرا نقابة المهن التمثيلية، شكرا شركة الإنتاج على إلغاء مسلسلي في رمضان القادم، شكرا جمهوري لعدم دعمكم لي”.

وكان اتحاد النقابات الفنية قد أصدر قرارا بإيقاف رمضان عن العمل إلى حين التحقيق معه على إثر نشر صوره مع إسرائيليين أثناء زيارته دبي قبل أيام.

وأكد الاتحاد العام للنقابات الفنية أنه تم وقف رمضان (عضو نقابة المهن التمثيلية) عن العمل في جلسته المنعقدة أمس الاثنين لحين التحقيق معه بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

من جانبه، أكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي في مداخلة له عبر قناة “إم بي سي” (MBC) أن أزمة رمضان تجاوزت مسألة نشر صورة مع أحد المعجبين، إذ نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يشير إلى وجود رمضان في حفل يضم عددا كبيرا من الإسرائيليين مع خلفية لأغان إسرائيلية.

وأوضح زكي أن عقوبة رمضان تبدأ من الإنذار وحتى الشطب من النقابة، مشيرا إلى حق رمضان في الدفاع عن نفسه.

كما أصدر مجلس نقابة الصحفيين المصرية قرارا بمقاطعة أخبار محمد رمضان، ومنع نشر اسمه وصورته في أي منصة صحفية لحين انتهاء التحقيق معه من قبل نقابة المهن التمثيلية.

وأكد بيان النقابة أن مخالفة هذا القرار ستخضع مرتكبها للمساءلة التأديبية، وسيحال المخالف فورا إلى لجنة التحقيق النقابية. (الجزيرة)