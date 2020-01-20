توقيف مراسل صحيفة عبرية في بيروت

بيروت– أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية شخصا أميركي الجنسية، يعمل لصالح صحيفة “هآرتس”الاسرائيلية، وينقل إليها الاحتجاجات في وسط بيروت مباشرة.

وجاء في بيان للمديرية العامّة لأمن الدولة اللبنانية اليوم الاثنين، “انه إثر تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبراً حول إقدام أحد الأشخاص على بث فيديوهات مباشرة للأحداث التي كانت تحصل في وسط بيروت لصالح صحيفة هآرتس الاسرائيلية، تمكّنت دورية من المديرية العامّة لأمن الدولة من تحديد مكان البث والتوجّه إليه، حيث اشتبهت بأحد الأشخاص الذي كان يُصّور نفس المقاطع الموجودة على الصفحة المعادية، فتمّ اقتياده للتحقق من هويته والتثبت من علاقته بتلك الصفحة وحقيقة بثّه لصالحها”.

وأضاف البيان انه تبين أن الشخص الذي يدعى( نيكولاس ا. د. ف ) يحمل الجنسية الأميركية ويقيم في محلة عين المريسة، وادعى أنه صحافي يعمل لحسابه الخاص، وبعد مراجعة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، أشار بتوقيفه وتسليمه الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني مع المضبوطات للتوسع بالتحقيق.