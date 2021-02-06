توقيف مزارع جرّف مجرى “شلال أبو شقير” في إربد

أحمد التميمي

إربد – أوقف متصرف لواء الكورة اليوم السبت، مزارعا قام بتجريف وفتح طريق إلى شلال أبو شقير في وادي زقلاب بلواء الكورة، إثر شكوى من أحد المزارعين ، ومطالبات من جمعيات تعنى بالشأن البيئي والنباتي .

وبحسب مصدر في المتصرفية، فإن “لجنة متخصصة من الجهات ذات العلاقة ستقوم بالكشف على الشلال غدا الاحد ومعاينة تأثير الأعمال المنفذة عليه وما يحيط به”.

بالمقابل، قال صاحب المزرعة حابس خريسات لـ”الغد”، إنه “لم يعتد على مجرى الشلال”، لافتا إلى أن “البركة تقع ضمن أرضه وقام بتسوية البركة بعد وجود مواد طينية تصعب الوصول إليها”.

وطالب خريسات بتشكيل لجنة للكشف على الموقع للتأكد من أن تجريف وقع ضمن حرم ارضه الذي يملكها منذ سنوات من أجل شق طريق زراعي لأرضه.

وأشار إلى أنه أخذ موافقة أصحاب المزارع المجاورة من أجل تسوية أراضيهم، إلا أنه تفاجأ بتقديم أحد أصحاب المزارع بشكوى بحقه.