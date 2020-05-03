توقيف مصور وناشر فيديو “القبض على صاحب أسبقيات” في النزهة

عمان- الغد- قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، إنه على إثر نشر مقطع الفيديو لحادثة إلقاء القبض على شخص من ذوي الأسبقيات قام بالهروب من رجال الأمن العام ومقاومتهم وحاول إيذاء احد افراد القوة بواسطة أداة حادة فقد تم من خلال جمع المعلومات تحديد هوية الشخص الذي قام بتصوير مقطع الفيديو ونشره وحاول من خلاله تضخيم الحادثة وآثارة الرأي العام وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكان الأمن أثناء قيامه بإحدى الحملات الأمنية بواجبها الرسمي في منطقة جبل النزهة، تم مشاهدة شخص من ذوي الأسبقيات وبحقه إقامة جبرية وعند محاولة ضبطه لاذ بالفرار ( وهو ما ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ) وكان يحمل أداة حادة حيث أبدى مقاومة للقوة الأمنية وحاول إيذاء احد المرتبات بواسطة الاداة الحادة التي كانت بحوزته حيث تم ضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.