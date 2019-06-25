توقيف مفوضين سابقين ومخلص جمركي ومراقب أبنية بقضايا فساد

عمان- الغد- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مفوضين اثنين سابقين من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية 15 يومًا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بتهمتي جناية الاختلاس واستثمار الوظيفة ، حيث ارتكبا تجاوزات مالية وادارية في تنفيذ مشروعات لحساب السلطة .

وقال مصدر مسؤول في الهيئة ان الادعاء العام كان في وقت سابق اوقف حوالي عشرة اشخاص على خلفية تنفيذ هذه المشروعات في العقبة .

كما قرر المدعي العام توقيف مخلّص جمركي 15 يومًا في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة بتهمتي جناية استثمار الوظيفة والتزوير جراء تواطئه مع باقي المتهمين والموقوفين في قضية المكسرات الفاسدة .

كما قرر توقيف مراقب ابنية في امانة عمان / منطقة بدر بتهمة جناية الرشوة بالاتفاق مع رئيس القسم الموقوف حاليًا والذي ضبطته وحدة العمليات في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد متلبسًا بقبض الرشوة الاسبوع الماضي .