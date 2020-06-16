العرب والعالمدولي

توقيف ممرض يشتبه في أنه قتل ثمانية مسنين بدار رعاية إيطالية

منذ 3 ساعات
الشرطة الإيطالية

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روما– أوقفت الشرطة الإيطالية الاثنين ممرضا يشتبه في أنه قتل ثمانية مرضى مسنين على مدى عامين في دار الرعاية حيث كان يعمل، وفق ما أفادت وسائل إعلام.

وجاءت عملية التوقيف بعد تحقيق طويل في الارتفاع الملحوظ في معدلات الوفيات في دار رعاية في مقاطعة أسكولي بيتشينو في وسط شرق البلاد.

وبدأ المدعون العامون تحقيقا في أيلول/سبتمبر 2018 بعد سلسلة من الوفيات المشبوهة في دار رعاية المسنين هذا، وربطوا في نهاية المطاف الحالات بممرض يعمل في المكان.

ويتّهم المدعون المشتبه به البالغ من العمر 57 عاما والذي لم يكشف عن اسمه، بحقنه المرضى بجرعات قاتلة من الأدوية بين كانون الثاني/يناير 2017 وشباط/فبراير 2019.

كما يشتبه في أنه حاول قتل أربعة مرضى آخرين، وفقا لتقارير إعلامية.-(أ ف ب)

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