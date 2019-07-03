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توقيف منتحل صفة السفير الأردني بالكويت بجنحة الاحتيال

منذ ساعتين

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عمان- الغد- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف متهم انتحل صفة السفير الأردني في الكويت أسبوعاً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جنحة الاحتيال وبدلالة قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وفي التفاصيل قام هذا الشخص بالاتصال بمدير صندوق الزكاة بصفته السفير الأردني في الكويت طالباً منه تقديم مساعدة نقدية لأحد الأشخاص المحتاجين مما دفع مدير الصندوق إلى تلبية طلبه ومنحه شيكاً بمساعدة مالية خلال شهر رمضان الماضي، إلا أنه كرر طلبه قبل أيام مما أثار شكوك إدارة الصندوق التي بادرت للإتصال بالسفير الذي أنكر تماماً علمه بما يجري، ليتم بعدها إبلاغ هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حيث قامت وحدة العمليات باحضاره للمدعي العام وقد تبيّن أنه صاحب أسبقيات.

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