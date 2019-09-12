توقيف منفذ عملية السطو في مرج الحمام 14 يوما

الغد– قرر مدعي عام غرب عمان توقيف مُنفذ عملية السطو الفاشلة على أحد محال الصرافة في منطقة مرج الحمام بعمّان اليوم، 14 يوما في الجويدة بجناية الشروع بالسرقة.

وحسب الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ،أنه ورد صباح اليوم لمديرية شرطة جنوب عمان بدخول شخص لأحد محال الصرافة في منطقة مرج الحمام وأشهر سلاحاً نارياً بحوزته محاولاً سلب مبلغ مالي من داخل المحل؛ إلا أن المتواجدين من مواطنين وأحد مرتبات إدارة البحث الجنائي الذين تواجد كذلك بالمكان تمكنوا من إحباط محاولته والقاء القبض عليه وضُبط بحوزته مسدس بلاستيكي وعصا كهربائية وعلبة غاز وبوشر التحقيق معه.