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توقيف مواطن أقام حفلا حضره 40 شخصاً في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
سجن - تعبيرية

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الزرقاء – أوقف محافظ الزرقاء، حجازي عساف، اليوم الأحد، مواطنا بسبب إقامته حفل تخريج حضره أكثر من 40 شخصاً مخالفاً بذلك أوامر الدفاع والتعليمات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ودعا عساف المواطنين إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أية مخالفات لأوامر الدفاع وخاصة التجمعات التي تزيد عن 20 شخصاً وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية الاحترازية لمنع نشر عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
وأكد عساف أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين وعدم انتشار كورونا، مهيبا بالجميع التعاون مع الأجهزة الأمنية لوضع حد لكل التجاوزات والمخالفات التي تحصل. –(بترا)

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