توقيف موظفين ببلدية إربد بشبهة احتيال على مستثمر لبناني

أحمد التميمي

إربد – أوقف مدعي عام إربد، موظفين اثنين يعملان في قسم الرخص والمهن ببلدية إربد الكبرى، على خلفية شبهة احتيال بحق مستشمر لبناني.

ووفق مفتش عام البلدية مؤيد الدحادحة، فإنّ “محامي البلدية قام بمتابعة القضية مع الجهات المعنية وتبين أن الحادثة لا علاقة لها بتزوير أي رخص مهن ومن قام بالشكوى على الموظفين هو مستثمر لبناني، جراء أمور شخصية ما بين الطرفين لا علاقة بالبلدية بها”.

وأشار الدحادحة إلى أن “القضية التي ما بين المستشمر والموظفين هي قضية شخصية والبلدية غير معنية بمتابعتها”.

وكانت البلدية حذرت في وقت سابق، من دفع أي مبالغ مالية لأي موظف مقابل مساعدتهم في انجاز المعاملات وعلى صاحب العلاقة أو من ينوب عنه من خلال توكيل رسمي المضي بإنجاز كافة أي معاملة تتعلق بالبلدية.

[email protected]