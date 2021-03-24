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توقيف موظف بلدية الزرقاء المتهم بجناية الرشوة 15 يومًا

منذ 7 دقائق
مبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في عمان-(أرشيفية)

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عمان-الغد-قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف بلدية الزرقاء 15 يومًا على ذمة التحقيق بمركز اصلاح وتأهيل الجويدة بتهمة جناية الرشوة .

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحال الموظف المذكور أمس الأثنين بعدما تم القبض عليه متلبسًا بقبض مبلغ 2500 دينار من أحد المستثمرين الاردنيين ، الذي كان لجأ للهيئة شاكيًا من ذلك الموظف .

وتجدد الهيئة دعوتها لكل مستثمر يتعرض لمثل هذا الموقف او يتعرض مشروعه لأي عرقلة مراجعة وحدة الاستثمار فيها التي استحدثت لغايات حماية المستثمرين من تغوّل موظفي الجهات ذات العلاقة بالاستثمار .

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