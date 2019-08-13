توقيف 14 ورشة بناء وحفر في أول يومين من عيد الأضحى

عمان-الغد- أوقفت فرق دائرة رقابة الإعمار في أمانة عمان خلال أول وثاني ايام العيد اربعة عشر ورشة بناء وحفر عن العمل في مختلف مناطق امانة عمان وفق المدير التنفيذي لرقابة الإعمار المهندس يوسف الدلابيح لمخالفتها تعليمات عدم العمل خلال عطلة العيد.

وتم إجراء جولات ميدانيه على جميع الحفريات التي لها تصاريح حفر لدى رقابة الاعمار وذلك عن طريق فريقين تم تخصيصهم لهذه الغايه وتبين التزامهم بعدم العمل.

وكانت أمانة عمان دعت شركات المقاولات والورش والمشاريع العمرانية لعدم مزاولة أية أعمال طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك والتقيد بقانون البناء الوطني وكوداته وقانون العمل ، وتحت طائلة المسؤولية.

وكذلك عدم إرتكاب المخالفات بوضع مواد البناء بشكل يعيق الحركة المرورية وحركة المشاه على الطرق والأرصفة .

وحددت دائرة رقابة الاعمار برنامج مناوبات على مدار الساعة لمتابعة اي اعمال حفريات ومخالفات الابنية والازعاج ومتابعة الاليات التي تقوم بطرح الانقاض والطمم في غير الاماكن المخصص لها بالمكبات مع إتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الحاكم الاداري.

وخصصت رقم طوارئ ( 0778523888 ) لاستقبال شكاوى المواطنين التي تتسبب بازعاج الاخرين نتيبجة اعمال الحفر او الورش العمرانية خلال عطلة العيد.