توقيف 264 حدثا خلال شهر

عمان- بلغ عدد الموقوفين في مراكز توقيف الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ايلول الماضي 264 حدثا، بينهم خمس اناث، بحسب مدير مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة محمود الهروط.

وقال الهروط، إن تهمهم متنوعة بين السرقة، والقتل والشروع بالقتل، والايذاء البسيط والبليغ، والتسبب بالوفاة ومقاومة موظفين أو رجال أمن ومخدرات وغيرها.

وأكد الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس أن الوزارة مهتمة بمراكز توقيف الأحداث، وتقدم للأحداث برامج تأهيلية متخصصة، وبدأت بتطبيق برنامج التدابير غير السالبة للحرية للأحداث.

(بترا)