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توقيف 3 أشخاص أحدهم موظف ضريبة قبض رشوة بـ 3500 دينار

منذ ساعة واحدة

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محمود الطراونة

عمان- قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف موظف ٍ من ضريبة الدخل والمبيعات 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة بجنايتي الرشوة وأستثمار الوظيفة.

مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال ان هذا الموظف ضبط متلبسًا بقبض مبلغ 3500 دينار من مندوب احدى شركات المستحضرات الطبية .

واضاف المصدر قوله ان عملية ضبط هذا الموظف تمت بالتنسيق والتعاون بين الهيئة ودائرة ضريبة الدخل والجهات ذات العلاقة.

كم قرر المدعي العام توقيف المدير المالي والمنسق العام العاملين في احد المراكز سبعة أيام على ذمة التحقيق بجرم الاحتيال وتضارب المصالح والتزوير حيث ارتكب صاحب المركز الفار وعدد من موظفي المركز والمتعاونين معه تلك الجرائم من خلا تنفيذهم لاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي بخصوص مراقبة الانتخابات لمجلس النواب الثامن عشر.

وقال المصدر إنه تقرر أيضًا الحجز على اموال مدير المركز ومنعه من السفر .

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