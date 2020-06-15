توقيف 3 أشخاص نشروا تعليقات مسيئة حول إقامة الصلوات في الكنائس

عمان-الغد- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه على إثر رصد عدد من التعليقات والمنشورات المسيئة ارتبطت بإقامة الصلوات في الكنائس الأسبوع الماضي فقد قامت وحدة الجرائم الالكترونية بمتابعة عدد من تلك الحسابات لتحديد أصحابها وإلقاء القبض عليهم.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه جرى اليوم إحالة ثلاثة أشخاص إلى المدعي العام بعد تحديد هوياتهم وإلقاء القبض عليهم ، حيث قرر المدعي العام توقيفهم مدة أسبوع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة إثارة النعرات الدينية والسب والشتم وما زال البحث والمتابعة جارية لحسابات أخرى لتحديد هوية أصحابها وضبطهم.