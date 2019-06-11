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توقيف 3 تجار على خلفية قضية المكسرات الفاسدة

منذ ساعتين
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

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عمان- الغد – قرر مدعي النزاهة ومكافحة الفساد توقيف ثلاثة أشخاص 15 يوم في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على خلفية قضية استيراد المكسرات والقهوة غير الصالحة للاستهلاك البشري بجناية التدخل بالتزوير واستثمار الوظيفة.

مصدر مسوؤل في الهيئة قال أن بعض التجار قاموا باستيراد هذه المواد غير الصالحة من خلال شركات حاصلة على بطاقات استيراد غير عاملة على أرض الواقع.

يُذكر أن المدعي العام كان أوقف في وقت سابق أحد كبار تجار المكسرات واثنين من موظفي مؤسسة الغذاء والدواء 15 يوماً على ذمة التحقيق وعلى خلفية هذه القضية أصلا.

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