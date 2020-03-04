توقيف 4 أشخاص نشروا إشاعات حول “كورونا”

موفق كمال

عمان – أسند مدعي عام عمان لأربعة أشخاص تهم تتعلق بنشر معلومات أثارت الهلع لدى المواطنين تتعلق بفيروس الكورونا.

والتهم التي اسندها المدعي العام للمتهمين الأربعة هي (جنحة إذاعة نبأ مبالغ فيه، وجنحة فعل منافي للحياء العام وجنحة إهانة الشعور الديني).

وكان رئيس النيابات العامة قد حذر عقب إعلان الحكومة عن اكتشاف أول إصابة بفيروس الكورونا، قبل يومين، أن النيابة العامة ستقوم بملاحقة كل من ينشر معلومات غير صحيحة من شأنها أثارت الهلع بين المواطنين.

والموقوفين الأربعة قد اعترفوا أثناء التحقيق معهم أنها تعود لهم ، كما اعترفوا أنهم مذنبين عن نشر هذه المعلومات .

ورجعت مصادر مطلعة أن يتم إحالة متهمين بنشر معلومات غير صحيحة تثير الفزع لدى المواطنين بشأن فيروس الكورونا