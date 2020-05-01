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توقيف 4 بسبب حفلة خطوبة على السطح في إربد

منذ ساعتين
القبض على مطلوب -(أرشيفية)
القبض على مطلوب -(أرشيفية)

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أحمد التميمي

إربد – أوقف متصرف لواء بني عبيد في محافظة إربد، قبلان الشريف، أمس الخميس، 4 أشخاص أحد ثلاثيني أقام حفلة خطوبته على سطح منزله بحضور أكثر من 20 شخصاً إلى جانب 3 من أقربائه، وفق مصدر أمني اليوم الجمعة.

وقال المصدر إن المقبوض عليهم خالفوا تعليمات حظر التجول ما بعد الساعة السادسة مساء، إضإفة إلى مخالفتهم أوامر الدفاع بعد إقامة تجمعات تزيد عن ١٠ أشخاص.

وأشار إلى أنه تم توقيف صاحب الحفلة و٣ من أقربائه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تمهيداً لتحويلهم إلى القضاء.

وأكد المصدر أنه لا تهاون مع أي شخص يخالف أوامر الدفاع حفاظاً على الصحة والسلامة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا.

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