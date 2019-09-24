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توقيف 4 معلمات بالكرك على خلفية خلافات مع ذوي طلبة

منذ ساعتين

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هشال العضايلة

الكرك- أوقفت الأجهزة الأمنية في محافظة الكرك اليوم الثلاثاء، 4 معلمات يعملن في مدرسة المنشية الاساسية شرقي مدينة الكرك على إثر شكوى من سيدات من أمهات طلبة ومتطوعات كن يحاولن تدريس الطلبة بالمدرسة وفقا لمصدر بالكرك.
وأشار المصدر إلى أن ملاسنه حدثت بين إحدى السيدات من أولياء الأمور الطلبة مع المعلمات قامت على اثره بتقديم شكوى لدى المركز الأمني، في حين قدمت المعلمات شكوى بحق السيدة.
وكانت مديرة مدرسة المنشية قد دعت الطلبة إلى العودة للمدرسة للتدريس.
وأكد مصدر بنقابة معلمي الكرك، ان النقابة سوف تتخذ إجراءات في حال لم يتم إخلاء سبيل المعلمات.

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