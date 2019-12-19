توقُع تأثر المملكة بسلسلة منخفضات جوية.. تفاصيل

عمان- الغد- ذكر موقع “طقس العرب” أنه وبعد الاطلاع على خرائط النماذج العددية العالمية وتحديثاتها الصادرة اليوم الخميس، يمكن القول إن هنالك عدة منخفضات جوية متوقع أن تؤثر على دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، بما فيها المملكة، خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وتمتد حتى في فرصها حتى بداية كانون الثاني-يناير المقبل بمشيئة الله.

وأضاف الموقع أن هذه الخرائط تختلف بتحديد مدى قوة ومدة تأثير هذه المنخفضات الجوية على المملكة، حيث يُشير بعضها لتأثر المملكة بشكل مباشر بأول هذه المنخفضات الجوية يومي 24 و25 ديسمبر الحالي، مع عيد الميلاد المجيد، ويكون التأثير واضحاً في شمال ووسط المملكة مع امتداد للمرتفعات الجبلية الجنوبية، وتكون الأمطار غزيرة في ظل أجواء باردة وهبوب لرياح غربية قوية، وهذا هو السيناريو المتفائل، الذي قد يندرج تحت تصنيف “الدرجة الثالثة” على سُلّم “طقس العرب” الممتد من الدرجة الأولى الأضعف نحو الدرجة الخامسة الأشد والاستثنائية.

في حين، تُشير خرائط أخرى خاصة بنماذج عددية حاسوبية عالمية، إلى أن التأثير سيكون محدوداً أو اعتيادياً (منخفض جوي من الدرجة الأولى أو الثانية ربما) على المملكة، وجُلّ التأثير سيذهب باتجاه سورية ولبنان وشمال فلسطين، نتيجة الرياح الجنوبية الغربية السائدة في طبقات الجو كافة، معظم فترات تأثير هذا المنخفض الجوي، بحسب هذا السيناريو.

ولفت “طقس العرب” إلى ظهور منخفض جوي جديد، يوم السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، أيضاً تختلف ذات الخرائط نفسها بالسيناريوهات الخاصة به، مؤكدا أن مرور الوقت خلال اليومين القادمين، سيكون كافياً، لازدياد احتمال أو ترجيح كفة سيناريو مُعين على حساب الآخر.