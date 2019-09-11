توقّيع مذكرة تفاهم بين جمعية دار أبو عبدالله وكلية لومينوس الجامعية التقنية

وقّعت جمعية دار أبو عبدالله اليوم مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية في مبنى الكلية الرئيسي بهدف تأسيس روابط تعاون مشترك لدعم الشباب الأقل حظاً والمستفيدين من دار أبو عبدالله، وقام بتوقيع الاتفاقية عن جمعية دار ابو عبدالله مديرها العام سامر بلقر وعن كلية لومينوس الجامعية التقنية عميد الكلية الدكتور أيمن مقابلة.

ستقوم كلية لومينوس ضمن الإتفاقية بتوفير دورات تدريبية مهنية وتقنيّة للشباب المستفيدين من جمعية دار أبو عبدالله بهدف تأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن إطار دعم برامج دار أبو عبدالله التي تهدف لتمكين الشباب الأقل حظاً في مختلف مناطق المملكة.

وقال عميد كلية لومينوس، أيمن مقابلة: “تأتي هذه الاتفاقية في ضوء سعينا لتأسيس روابط التعاون المشترك مع دار أبو عبدالله حيث نؤمن بأهمية دورنا في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً تلك التي تُعنى بتمكين وتأهيل الشباب مثل دار أبو عبدالله.”

ومن ناحيته، قال مدير عام دار أبو عبدالله، سامر بلقر: “انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية التعليم وكونه الركيزة الأساسية للنهوض بأي مجتمع؛ نسعى دائماً لتوفير كافة الفرص المتاحة لشباب دار أبو عبدالله بهدف تمهيد الطريق لمستقبلهم.”

وأضاف: “نشكر كلية لومينوس على دعمهم لبرامج دار أبو عبدالله مما يؤكد على إيمانهم المطلق برؤية الجمعية المتمثلة في الوصول لأردنٍ تغدو فيه الفئات الأقل حظاً والمستضعفة مكتفية ذاتياً ومستقلة.”

تهدف دار أبو عبدالله إلى النهوض بالأسر التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في الأردن لتصبح أسراً فاعلة قادرة على تحسين وضعها، من خلال ثلاثة برامج رئيسية تعدّ ركيزةً للنهوض بأي مجتمع، وهي التعليم والتدريب والصحة.