توق: إلغاء الامتحانات المقررة خلال حظر التجول ودراسة تمديد الفصل الثاني (قرارات)

تيسير النعيمات

عمان –قرر مجلس التعليم العالي اليوم إلغاء جميع الامتحانات المنوي عقدها في الجامعات خلال فترة حظر التجول بما فيها امتحانات منتصف الفصل، على ان يترك للجامعات اختيار أنسب طريقة لتقييم الطلبة بعد استئناف الدراسة بشكل كامل.

واعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق في ايجاز صحفي من مركز الامن الوطني وادارة الازمات ان مجلس التعليم العالي سينظرفي إمكانية تمديد الفصل الدراسي الثاني الحالي في الجامعات لفترة تتلاءم مع مدة تعليق الدراسة الناجم عن قرارات الحكومة بهذا الخصوص، وذلك في ضوء تطورات الوضع العام.

أما بخصوص الفصل الصيفي القادم فقرر المجلس في جلسته التي عقدها عن بعد تأجيل البت فيه وذلك لحين اتضاح الصورة على ضوء المستجدات التي ستطرأ فيما يتعلق بتمديد الفصل الدراسي الثاني.

وبخصوص طلبة الدراسات العليا قرر المجلس ان يترك لكل جامعة تحديد موعد انعقاد امتحانات الشامل لهم ومواعيد مناقشة الرسائل والاطروحات وآلية المناقشة وفقاً لما تراه مناسباً على ان تحسب مدة تعليق الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.

أما بخصوص طلبة الدراسات العليا الأردنيين الدارسين في الجامعات خارج المملكة فقد قرر المجلس تخفيض المدد المطلوبة لهم المتعلقة بالإقامة في الجامعات الخارجية لغايات معادلة شهاداتهم بما يتناسب مع مدة منع السفر والانتقال، على ان يتم تعديل التشريعات النافذة في هذا المجال بما يتوافق مع هذا القرار.

واوصى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تعديل معايير الاعتماد المتعلقة بالتعليم الالكتروني E-Learning في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر فيها المملكة.

وأكد مجلس التعليم العالي على انجاز خطة الطوارئ المعلنة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل منشآت ومرافق الجامعات والكليات والمعاهد بما في ذلك الاهتمام بالتعقيم والتطهير المستمر والالتزام الكامل بالبقاء في المنازل ومراعاة تعليمات وزارة الصحة والأجهزة الأمنية بشكل تام.

وشدد على الاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة وفق إجراءات تضمن استمرار العملية التعليمية للفصل الثاني بكل فاعلية وجودة للمحتوى النظري لكافة الكليات على أن يرحل التطبيق العملي للكليات العلمية لما بعد استئناف الدراسة أو الاجازة الصيفية بحسب ما تقرره كل مؤسسة تعليمية.

وطلب من الجامعات والكليات والمعاهد استخدام بعض التطبيقات العالمية مثل تطبيق Google Class-room والتي تتيح لأعضاء هيئة التدريس التواصل والتشارك مع الطلبة في المحتوى الدراسي الذي يعطى لهم.

واعلن استمرار التنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومزودي الخدمات الالكترونية لتوفير الدخول والاستخدام المجاني للمنصات التعليمية الالكترونية

وكان المجلس استعرض الإجراءات التي تمت من قبل الوزارة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد كما استعرض الخطط المستقبلية للدراسة في الجامعات والكليات والمعاهد في إطار تطورات الوضع الحالي لانتشار الفيروس، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض في ضوء قرار الحكومة بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وثمن المجلس قرارات الحكومة المتخذة وجميع الجهود التي تبذلها وزارات وقطاعات الدولة المختلفة والتي أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

و ناشد مجلس التعليم العالي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد بضرورة الالتزام بما صدر من قرارات من الحكومة للحد من انتشار العدوى،.

وتقدم بالشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعات والكليات والمعاهد على دعمهم السريع والمتميز لمنظومة التعليم عن بعد.

ووجه تحية تقدير واجلال” لقواتنا المسلحة الباسلة ولكافة الأجهزة الأمنية ولجميع مقدمي الخدمة الصحية من أطباء وهيئة تمريض وفنيين واداريين عاملين في المستشفيات على الدور البطولي الذي يقومون به خلال هذه الفترة الدقيقة من حياة الدولة”.

و قرر المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه التزاماً بخطة الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ومنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

[email protected]