آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

توق: توحيد الإجراءات بين الجامعات من حيث توزيع العلامات

منذ 18 دقيقة
وزير التعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق - (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق أن كافة النشاطات التي يقوم بها الطلبة في مجال التعليم الالكتروني سيتم احتسابها ضمن الساعات المعتمدة المقرة من قبل الجامعات في المواد الدراسية التي يدرسونها، ما يعني أن التعلم الالكتروني هو استمرارية للتعلم في الجامعات قبل توقف الدراسة فيها.

وأكد أن أمر الدفاع يوفر الغطاء التشريعي اللازم لاعتبار التعليم الالكتروني جزء من التعليم المقبول في الجامعات، وتوحيد طريقة حساب العلامات، وبعض اجراءات الامتحانات لحماية الطلبة، كما أباح الأمر لمجلس التعليم العالي اتخاذ اجراءات تيسر العملية التعلمية سواء تعلق ذلك بالامتحانات أو نسب حساب العلامات بحيث يكون الجهد المبذول جزء أساسيا من التعلم والتعليم.

وقال إن استقلالية الجامعات واستقلالية قرارها التعليمي محفوظ، وسيكون العمل تشاوريا للوصول إلى التوافقات، بحيث يكون لمصلحة طلبتنا وكفاءة عملية التعليم وجودته.

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء عمر الرزاز

رئيس الوزراء يصدر أمري الدفاع رقمي 7 و 8 (تفاصيل)

منذ 9 دقائق

النعيمي: أمر الدفاع سيتيح للوزارة صلاحيات أوسع فيما يتعلق بـ”التوجيهي”

منذ 15 دقيقة

الملك يوجه الحكومة لإنجاز خطة عودة الطلبة الأردنيين في الخارج وفقًا لآلية شاملة عاجل

منذ 25 دقيقة

حماد: لن نتهاون لضمان أمن الوطن

منذ 36 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock