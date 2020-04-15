توق: توحيد الإجراءات بين الجامعات من حيث توزيع العلامات

عمان-الغد- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق أن كافة النشاطات التي يقوم بها الطلبة في مجال التعليم الالكتروني سيتم احتسابها ضمن الساعات المعتمدة المقرة من قبل الجامعات في المواد الدراسية التي يدرسونها، ما يعني أن التعلم الالكتروني هو استمرارية للتعلم في الجامعات قبل توقف الدراسة فيها.

وأكد أن أمر الدفاع يوفر الغطاء التشريعي اللازم لاعتبار التعليم الالكتروني جزء من التعليم المقبول في الجامعات، وتوحيد طريقة حساب العلامات، وبعض اجراءات الامتحانات لحماية الطلبة، كما أباح الأمر لمجلس التعليم العالي اتخاذ اجراءات تيسر العملية التعلمية سواء تعلق ذلك بالامتحانات أو نسب حساب العلامات بحيث يكون الجهد المبذول جزء أساسيا من التعلم والتعليم.

وقال إن استقلالية الجامعات واستقلالية قرارها التعليمي محفوظ، وسيكون العمل تشاوريا للوصول إلى التوافقات، بحيث يكون لمصلحة طلبتنا وكفاءة عملية التعليم وجودته.