توق: حسم تدريس الفصل الصيفي بالجامعات يعتمد على الوضع الوبائي

عمان – أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق ان قرار تدريس الفصل الصيفي المقبل من خلال الدراسة التقليدية او عن بعد يعتمد على حالة الوضع الوبائي في البلاد.

وبين توق ل”الغد” ان مجلس التعليم العالي لم يحسم بعد ايا من الخيارين، مشيرا الى ان حسم احداهما يعتمد على التوصيات الصحية وعلى وضع حالة وباء فيروس كورونا المستجد في الاردن .

وقال ان علينا التريث قبل حسم القرار بشكل نهائي بناء على سير الوضع الوبائي في البلاد، مشددا على أن اي قرار سيتخذ سيراعي مصالح الطلبة اولا .

وقال ان مجلس التعليم العالي سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبناء على التوصيات الصحية .

وكان مجلس التعليم العالي قرر قبل نحو ثلاثة اسابيع الاستمرار في التعليم والتعلم الالكتروني (عن بعد) للفصل الدراسي الثاني حتى نهاية الموعد المحدد لذلك طبقاً للتقويم الجامعي لكل جامعة، والابقاء على موعد الفصل الصيفي وداخل الحرم الجامعي .

كما قرر المجلس سابقا وبعد التشاور مع رؤساء الجامعات عقد الامتحانات النهائية الكترونياً (عن بعد) لجميع الطلبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية (باستثناء طلبة تخصصي الطب البشري وطب الاسنان).

وتبدأ الامتحانات النهائية الكترونياً في موعدها المحدد حسب التقويم الجامعي لكل جامعة، مع إمكانية تأجيلها لبعض الجامعات الرسمية لمده أقصاها أسبوعين.

جاء ذلك في ضوء تعذر عودة الطلبة للدراسة في الحرم الجامعي قبل موعد بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني. مؤكدا المجلس بأن هذه القرارات تنطبق على جميع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة

ووفق قرارات مجلس التعليم العالي تستخرج العلامة النهائية للطالب بطريقة موزونه تتضمن جميع نتائج انشطة التقييم والامتحانات التي تمت قبل توقف الدراسة داخل الحرم الجامعي، واثناء فترة التعليم والتعلم الالكتروني (عن بعد)، وعلامة الامتحان النهائي الالكتروني، ويترك لكل جامعة تحديد الاوزان المناسبة لذلك، مع احتفاظ الطالب بحقه باختيار رصد (ناجح/راسب).

وبخصوص الفصل الصيفي، أكد المجلس أن الفصل قائم في موعده وفقاً للتقويم الجامعي لكل جامعة. وداخل الحرم الجامعي.