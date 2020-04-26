توق: خيارات التعامل مع الفصل الثاني وامتحاناته قيد الدراسة

تيسير النعيمات

عمان– أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محي الدين توق، ان مجلس التعليم العالي ما يزال يدرس امكانية عقد الامتحانات النهائية في الجامعات او عن بعد وانهاء الفصل الدراسي الثاني في موعده او تمديده.

وبين توق لـ»الغد» ان جميع الخيارات قيد الدراسة وسيتم الاعلان عنها في حال التوصل الى قرار بشأنها ومنها بقاء الفصل الدراسي الصيفي في موعده او ارجائه.

واشار الى «النجاح في الحفاظ على الفصل الدراسي الثاني والبناء على تجربة التعلم عن بعد والاستفادة منها».

وينتهي الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي في معظم الجامعات الحكومية منتصف حزيران (يونيو) المقبل، فيما ينتهي في الجامعات الخاصة نهاية الشهر نفسه.

وكان توق اكد أن كافة النشاطات التي يقوم بها الطلبة في مجال التعليم الالكتروني سيتم احتسابها ضمن الساعات المعتمدة المقرة من قبل الجامعات في المواد الدراسية التي يدرسونها، ما يعني أن التعلم الالكتروني هو استمرارية للتعلم في الجامعات قبل توقف الدراسة فيها.

وأكد أن أمر الدفاع يوفر الغطاء التشريعي اللازم لاعتبار التعليم الالكتروني جزءا من التعليم المقبول في الجامعات، وتوحيد طريقة حساب العلامات، وبعض اجراءات الامتحانات لحماية الطلبة، كما أباح الأمر لمجلس التعليم العالي اتخاذ اجراءات تيسر العملية التعلمية سواء تعلق ذلك بالامتحانات أو نسب حساب العلامات بحيث يكون الجهد المبذول جزءا أساسيا من التعلم والتعليم.

وقال إن استقلالية الجامعات واستقلالية قرارها التعليمي محفوظ، وسيكون العمل تشاوريا للوصول إلى التوافقات، بحيث يكون لمصلحة طلبتنا وكفاءة عملية التعليم وجودته.

وقرر مجلس التعليم العالي قبل نحو اسبوعين توجيه إجراء الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني لطلبة الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة الرسمية والخاصة باستثناء تخصصي الطب وطب الاسنان، بعد عودة الدراسة لحالتها الطبيعية في الحرم الجامعي على ان يخصص له ما نسبته (50 %) على الأقل من العلامة النهائية وتوزع باقي العلامات على الامتحانات القصيرة والتقارير والواجبات والمشاركة من خلال التعليم الالكتروني وأي امتحانات عقدت قبل فترة تعليق الدراسة.

واشترط المجلس الإعلان عن موعد الامتحان النهائي للطلبة خلال فترة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى التدريس داخل الحرم الجامعي.

وبين انه وبعد رصد العلامة النهائية للطالب في كل مساق يتم اعلام الطالب بنتيجته في كل مساق ويجوز للطالب اختيار رصد نتيجة (ناجح/راسب) في المساق وذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعلان النتائج وذلك بتقديم طلب خطي أو الكتروني لعمادة/وحدة/دائرة القبول والتسجيل في الجامعة، وبخلاف ذلك ترصد للطالب علامته النهائية حسب النظام المستخدم (علامة مئوية أو حرف).

وفيما يتعلق بالطلبة الوافدين والطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات أو الكليات الجامعية أو الكليات الجامعية المتوسطة المتواجدين خارج الأردن خلال هذه الفترة ولم يتمكنوا من العودة قبل عقد الامتحانات النهائية فترصد لهم علامة غير مكتمل، ويتم استكمال اجراء عملية التقييم إلى ما بعد عودتهم إلى المملكة، مع الأخذ بالاعتبار ما ورد سابقا.

وفيما يتعلق بطلبة الدراسات العليا فيمكن لمجالس العمداء والمجالس المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصهم، وعلى أن يراعى فيها المصلحة الفضلى للطلبة.

وفيما يخص طلبة السنوات الثلاث الاولى في كليتي الطب وطب الأسنان، قرر المجلس توجيه الجامعات الأردنية لإجراء الامتحانات النهائية عند العودة للدوام في الأوقات التي تحددها الكليات المعنية على ان يترك للطالب حرية اختيار النتيجة «ناجح»/»راسب» أو احتساب العلامة للمادة أو المواد التي لم يكتمل دوامها قبل تعليق الدوام، وفي حالة احتساب ناجح/ راسب يترك للكليات تحديد كيفية احتساب المعدل التراكمي بما يتناسب مع عدد ساعات المواد ووزن السنة وحسب التعليمات النافذة في كل جامعة.

وبخصوص طلبة السنتين الرابعة والخامسة من السنوات السريرية، فتقوم كليات الطب بإجراء الامتحانات المتبقية والنهائية على مدى 2-3 أسابيع بعد إجراء دورة مختصرة في التدريب السريري لمدة اسبوع الى أسبوعين ان سمحت الظروف بذلك.

ويترك للطالب حرية اختيار النتيجة «ناجح»/»راسب» أو احتساب العلامة للمادة أو المواد التي لم يتم اكتمال كفاياتها التعليمية قبل تعليق الدوام، وفي حالة احتساب ناجح/ راسب يترك للكليات تحديد كيفية احتساب المعدل التراكمي بما يتناسب مع عدد ساعات المواد ووزن السنة وحسب التعليمات النافذة في كل جامعة.

اما طلبة السنة السادسة (الخريجون) في كليات الطب، ففي حال تقرر العودة للدوام قبل مطلع حزيران (يونيو)، فتجري كليات الطب الامتحانات المتبقية والنهائية اعتباراً من الأول من ذلك الشهر على مدى 2-3 أسابيع على يترك للطالب حرية اختيار رصد النتيجة «ناجح»/»راسب» أو احتساب العلامة للمادة أو المواد التي لم يكتمل دوامها قبل تعليق الدوام، وفي حالة احتساب ناجح/ راسب يترك للكلية تحديد كيفية احتساب المعدل التراكمي يما يتناسب مع عدد ساعات المادة ووزن السنة السادسة حسب التعليمات النافذة في كل جامعة.