توق: لا قرار بإلغاء الفصل الدراسي الثاني للجامعات الأردنية

عمان- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق اليوم الجمعة، أنه لم يصدر أي قرار حتى اللحظة يقضي بإلغاء الفصل الدراسي الثاني للجامعات الأردنية.

وأضاف الوزير توق، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابع مع الجامعات الأردنية تنفيذ نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وستقوم بعملية تقييم أسبوعية لهذا النظام بما يضمن استمرار العملية التعليمية.

وأكد حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلبة وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم بما يتوفر من إمكانيات للوزارة والجامعات. -(بترا)