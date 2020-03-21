توق: مجلس التعليم العالي سيعالج مختلف القضايا

تيسير النعيَمات

عمان – قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق اليوم السبت، إن جل اهتمام الوزارة كغيرها من المؤسسات الرسمية ينصب حاليا على حماية الوطن وسلامة الطلبة الأردنيين الدارسين في الداخل والخارج

وأكد أن الوزارة تعمل بكل الامكانات المتاحة لها وبالتعاون مع الجامعات الرسمية والخاصة لإيصال التعليم الإلكتروني لأكبر عدد ممكن من الطلبة.

وبين توق أن هذه الظروف قد فرضت قضايا مختلفة تحتاج إلى معالجة مؤكدا أن مجلس التعليم العالي سيعالج بكل إيجابية ومرونة هذه القضايا بشكل جماعي وليس فردي وبما يخدم مصلحة أبنائنا الطلبة ولا يضر بجودة التعليم العالي خاصة وأن معالجة بعض هذه القضايا يحتاج إلى استثناءات من الأنظمة المطبقة مثل قضية شرط الإقامة الذي ينص عليه نظام معادلة الشهادات غير الأردنية ويلزم به طلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج.

وأضاف توق بأن الظروف العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وما تبع ذلك من قرار الحكومة الأردنية بوقف رحلات الطيران مع عدد من الدول فرض هذه الظروف مطمئنا طلبة الدراسات العليا الدارسين في الخارج بأن محلس التعليم العالي سيأخذ هذه الظروف بعين الاعتبار.

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