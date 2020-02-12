توق والسفير الهنغاري يبحثان آخر مستجدات المنح الهنغارية للطلبة الأردنيين

عمان- الغد- بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق في مكتبه أمس مع السفير الهنغاري في عمان تشابا شيبيري، استعدادات الجانبين الأردني والهنغاري لترشيح الطلبة الأردنيين للاستفادة من المنح الهنغارية للعام الجامعي (2020 / 2021)، والبالغ عددها (400) منحة.

علما أن تقديم طلبات الاستفادة من هذه المنح إنتهى بتاريخ 15/1/2020، كما أن آخر موعد لتحميل الوثيقة الرسمية التي تبين نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية (IELTS , TOEFL iBT) هو تاريخ 15 / 2 /2020.

وقد قامالجانب الهنغاري بتسليم الجانب الأردني قائمة تتضمن 1783 طالباً وطالبة ممن تقدموا بشكل صحيح للاستفادة من هذه المنح عن طريق الرابط الهنغاري المعلن عنه سابقاً، حيث ستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بترشيح 560 طالب وطالبة الحاصلين على أعلى العلامات في امتحان (IELTS , TOEFL iBT)، على أن يقوم الجانب الهنغاري لاحقاً بإستكمال إجراءات اختيار 400 طالب وطالبة منهم وفقاً للتعليمات الهنغارية.

وفي بداية اللقا،الذي حضره مدير مديرية شؤون الطلبة الوافدين في الوزارةمحمود بني عطا،أشاد السفير الهنغاري بجلالة الملك عبدالله الثاني وبدوره المحوري والمؤثر على مستوى القارة الأوروبية خاصة والعالم أجمع، كما عبر عن اعتزازه بالعلاقات المتينة التي تربط بين الأردن والجمهورية الهنغارية، مؤكداً فخره بالطلبة الأردنيين الذين يدرسون في الجامعات الهنغارية في مختلف التخصصات والدرجات والذين يبلغ عددهم قرابة (1000) طالب وطالبة.

بدوره، رحب الدكتور توق بالسفير الهنغاري وشكره على كافة الجهود المبذولة من قبل طاقم السفارة بعمان، وكذلك جهود الحكومة الهنغارية والشعب الهنغاري الصديق في توفير بيئة دراسية مريحة وآمنة للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الهنغارية وبمختلف الدرجات العلمية.