توق يؤكد أهمية توسيع صلاحيات هيئة الاعتماد

عمان- أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق دعمه لتعزيز استقلالية عمل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتوسيع صلاحياتها بما يتوافق مع الإطار الوطني للمؤهلات الذي بدأت الهيئة بالعمل على إنجازه والسير قدما في إجراءات تطبيقه، لافتا الى جهود الهيئة في تطوير التعليم العالي وتحسين مخرجاته ورفع كفاءته.

وبحسب بيان للوزارة اطلع الوزير توق خلال زيارته للهيئة اليوم الأربعاء ضمن سلسلة من الزيارات واللقاءات التي ينوي القيام بها لعدد من الجهات ذات العلاقة بقطاع التعليم العالي تجسيدا للرؤى الملكية في تبني العمل الميداني، على آليات عمل الهيئة في مجال الاعتماد العام والخاص.

من جهته عرض رئيس الهيئة الدكتور بشير الزعبي للجهود المبذولة لضمان جودة المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية، والتصنيف الأردني للجامعات، وامتحان الكفاءة الجامعية، والإطار الوطني للمؤهلات.

واشار الدكتور الزعبي خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد عثمان ومساعد الرئيس للجودة الدكتور زيد البشايرة ومساعد الرئيس للاعتماد الدكتور زيد العنبر إلى قيام الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص بوضع معايير ضمان جودة وتصنيف المدارس. (بترا)