“توق” يحذر الجامعات من منع الطلبة الدخول لنظام التعليم الإلكتروني

تيسير النعيمات

عمان – حذر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة من منع الطلبة غير المسددين للرسوم الجامعية من دخول نظام التعليم الإلكتروني للاستفادة من المحاضرات التي يتم تقديمها من خلال النظام تحت طائلة المسؤولية .

واكد توق في تعميم على الجامعات ضرورة التوقف منع الطلبة غير المسددين لرسوم الفصل الدراسي الثاني مشيرا الى ان الوزارة تلقت عدداً من الشكاوى من الطلبة وأولياء أمورهم حول قيام بعض الجامعات الأردنية بمنع الطلبة الذين لم يسددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني من الدخول إلى نظام التعليم الإلكتروني.

وقال وزير التعليم العالي في تعميمه إن الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع والالتزام بالمسؤولية الوطنية حتى نتمكن من إجتياز هذه الأزمة، وعليه طلب من الجامعات عدم حرمان الطلبة غير المسددين للرسوم الجامعية من الدخول إلى نظام التعليم الإلكتروني والاستفادة من المحاضرات، وذلك تحت طائلة المسؤولية.

ونفى الوزير توق أي نية لإلغاء الفصل الدراسي الجامعي الثاني أو الامتحانات مؤكداً بأنه لم يصدر أي قرار حتى اللحظة يقضي بذلك، وأضاف بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابع مع الجامعات الأردنية تنفيذ نظام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد،”وعليه فإن الوزارة تهيب بالطلبة ضرورة متابعة المحاضرات المعلنة ضمن نظام التعليم الإلكتروني كما تهيب بأولياء الأمور متابعة أبنائهم بهذا الخصوص”.

على صعيد آخر عقد توق اليوم إجتماعاً موسعاً باستخدام تقنيات الاجتماع عن بعد شاركت فيه الجامعات الأردنية الرسمية إضافةً إلى رئيس جامعة الأميرة سمية ، وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا تم خلاله البحث في آليات تطوير نظام التعليم الإلكتروني إضافة إلى معالجة الإشكاليات الفنية التي واجهت تطبيق النظام في الأسبوع الأول، مؤكداً حرص الوزارة على مصلحة أبنائها الطلبة وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم بما يتوفر من إمكانيات للوزارة والجامعات.

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