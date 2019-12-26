وزيرالتعليم العالي يزور طالبا كويتيا تعرض لحادث سير

عمان- الغد- قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، وبحضور السفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني، اليوم الخميس، بزيارة الطالب الكويتي مطلق الميموني والذي يرقد على سرير الشفاء في أحد المستشفيات الخاصة، إثر حادث سير تعرض له قبل عدة أيام.

الوزير توق الذي إطمئن على صحة الطالب الميموني من خلال الطبيب المشرف على حالته، أكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وانطلاقا من إيمانها بواجبها تجاه أبنائها من الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية فإنها على أتم الاستعداد لتقديم كل ما يلزم للطالب وعائلته متمنيا له الشفاء التام والعاجل والعودة إلى مقاعد الدارسة قريبا.

كما قدم الوزير توق أحر التعازي وأصدق المواساة للاشقاء الكويتيين في وفاة الطالب عبدالله السهلي الذي توفي مساء أمس الأربعاء في مدينة الحسين الطبية متأثرا باصابته في نفس الحادث.

بدوره ثمن السفير الديحاني زيارة الوزير توق مؤكدا أن هذه الزيارة ليست غريبة على نشامى الشعب الأردني وأخلاقه وشهامته ومؤكدا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين كما قدم الشكر للوزير توق على هذه اللفته الكريمة التي تعكس حرصه على الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات الأردنية.