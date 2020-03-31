“توق” يشكر شركات الاتصالات لدعمها التعليم الإلكتروني

عمان-الغد- ثمن اليوم الثلاثاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق جهود شركات الاتصالات (زين، أورانج، أمنية) الداعمه لطلبة الجامعات الأردنية حيث قدمت هذه الشركات عرضاً خاصاً لطلبة الجامعات تمثل في توفير حزم الإنترنت المستخدمة من قبل الطلبة لأغراض التعليم الإلكتروني بأسعار تفضيلية.

وأضاف توق بأن الجامعات تعكف حالياً على جمع بيانات طلبتها الراغبين بالاستفادة من هذا العرض عن طريق تعبئة طلبات إلكترونية خاصة على المواقع الإلكترونية للجامعات، وذلك ليتمكنوا من الاستفادة من هذا العرض، كما ثمن الوزير توق جهود وزير الاقتصاد الرقمي والريادة التي ساهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق.