توق يطمئن هاتفيا على طالبة مصابة بكورونا في مستشفى الأمير حمزة

عمان – تواصل وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق هاتفيا مع طالبة جامعية مصابة بفيروس الكورونا تخضع حاليا للحجر الصحي في مستشفى الأمير حمزة حيث اطمأن على صحتها وتاكد من تهيئة الظروف التي تمكنها من تقديم الامتحانات النهائية خاصة في ضوء توفر جهاز الحاسوب وشبكة الانترنت .

كما تحدث الوزير توق مع والدة الطالبة واطمأن عليها.

وبينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان صحفي، اليوم الخميس، بأن الوزير توق طلب من الطالبة التواصل معه شخصيا في حال واجهتها أية صعوبة في تقديم الامتحانات النهائية، متمنيا لها الشفاء التام والعاجل والتوفيق في تقديم امتحاناتها.

تجدر الإشارة بأن الطالبة المذكورة تدرس بمستوى السنة الأولى في تخصص العلوم المالية والمصرفية في جامعة البلقاء التطبيقية، وقد أصيبت بالفايروس نتيجة العدوى من والدها قبل شهر واحد تقريباً.