“توق” يلغي قرار الجامعة الأردنية باعتماد نتيجة ناجح راسب

تيسير النعيمات

عمان – قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور محي الدين توق الغاء القرارات الصادرة عن مجلس عمداء الجامعة الأردنية اليوم المتضمنة اعتماد نتيجة ناجح او راسب للامتحانات.

وبين مدير تنسيق القبول الموحد الناطق الاعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب ل”الغد” إن قرار الوزير رئيس مجلس التعليم العالي بالغاء قرارات مجلس عمداء الجامعة الاردنية بسبب مخالفتها للقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص .مشيرا الى ان مجلس التعليم العالي سيبحث الاسبوع المقبل قرارا يشمل جميع الجامعات بخصوص الامتحانات .

وكان مجلس عمداء الجامعة الأردنية قرر اليوم اعتماد علامة ناجح او راسب لمواد الفصل الدراسي الثاني لمن يرغب من الطلبة، حيث يستطيع الطالب ان يأخذ علامته.

واستثنى مجلس العمداء المرحلة السريرية لكلية الطب وطب الاسنان حيث يترك القرار للعمداء.

كما قرر مجلس العمداء اعتماد 50% من العلامات للأعمال الفصلية و50% للامتحان النهائي بالنسبة للبكالوريوس.

وفيما يتعلق بالدراسات العليا 60% للأعمال الفصلية و40% للامتحان النهائي، حيث يترك لعمداء الكليات اتخاذ القرار المتعلق بالتدريب الميداني والجانب العملي.

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