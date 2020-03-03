توق يوعز باتخاذ كافة الاحتياطات للوقاية من “كورونا” بالجامعات

عمان- أوعز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق، لرؤساء الجامعات، باتخاذ كافة الاحتياطات والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذه الإجراءات والتي تم تعميمها في كتاب رسمي، اليوم الثلاثاء، تأتي حفاظاً على أمن وسلامة صحة أبنائنا الطلبة سواء أكانوا أردنيين أو وافدين.

وبين أن من بين الإجراءات استخدام المنظفات والمعقمات وتوفيرها للجميع، واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة بهذا الخصوص، مشيراً إلى دور الجامعات في التوعية بهذا المرض وسبل الوقاية منه.

وبين أنه في حال أي مستجد آخر، يعتمد على ضوء تطور حالة انتشار المرض، وسيتم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وفقاً للبيانات والمعلومات العلمية المتوفرة لديها، لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حينها.

وقال الوزير توق إن جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تعمل بواجبها والدور المناط بها وبالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، وفقاً لتطور انتشار الحالة.

وأضاف “ما يهمنا بقاء بلادنا آمنة وسليمة، وأن لا ينتشر الهلع بين المواطنين وبالذات بين ابنائنا الطلبة في الجامعات”. -(بترا)