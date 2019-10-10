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تولوز الفرنسي يتخلى عن مدربه كازانوفا

منذ ساعتين

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تولوز (فرنسا) – أعلن نادي تولوز الفرنسي لكرة لقدم الخميس، تخليه عن خدمات مدربه ألن كازانوفا، بسبب تردي نتائجه في الدوري.

واشار تولوز في بيانه انه وحتى اشعار آخر، سيدرب الفريق دوني زانكو المدير التقني الحالي لمركز التدريب في نادي تولوز، لافتا: “يشكر النادي ألن كازانوفا على التزامه واحترافه خلال الاعوام التي امضاها في النادي”.

وتأتي هذه الاقالة عقب خسارة الفريق على أرضه امام بوردو 3-1 في المرحلة التاسعة من منافسات الـ “ليغ1″، حيث يحتل تولوز المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط من انتصارين وثلاثة تعادلات واربع هزائم.

وعاد كازانوفا للاشراف على فريق تولوز في عام 2018 بعد تجربة اولى (2008- 2015) انتهت باقالته ايضاً عام 2015، وقد أشرف في مروره الثاني على الفريق في 47 مباراة، لم يحقق خلالها سوى 10 انتصارات.

وبات كازانوفا ثالث مدرب يُقال في الدوري هذا الموسم بسبب تردي النتائج بعد البرازيلي سيلفينيو مدرب ليون وجيسلان برانتان المدرب الفني لسانت إتيان. (أ ف ب)

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