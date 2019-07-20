تولوز يتعاقد مع روخيل .. ومارسيليا يستعير غونزاليس من فياريال

عمان – الغد – تعاقد نادي تولوز الفرنسي مع قلب الدفاع الأوروغوياني أجوستين روخيل ليلعب في صفوفه خلال المواسم الأربعة المقبلة، قادما من نادي كريليا سوفيتوف سامارا الروسي.

وذكر تولوز في بيان على موقعه الإلكتروني أن روخيل – الذي سيكمل في تشرين أول (أكتوبر) المقبل عامه الـ22 ، سيلعب بالقميص رقم 18، حيث كان قلب الدفاع قد تأهل في صفوف نادي ناسيونال الأوروغوياني، واستهل معه مشواره الاحترافي، كما أنه لعب مع منتخب بلاده تحت سن 20 عاما.

وعلى سياق متصل، سيحصل نادي فياريال على 5 ملايين يورو، حال قرر أوليمبيك مارسيليا تفعيل خيار الشراء في عقد المدافع الإسباني ألفارو غونزاليس، الذي انتقل إلى النادي الفرنسي معارا من “الغواصات الصفراء” لمدة موسم.

ولم يكشف نادي مارسيليا عن قيمة المبلغ، واكتفى بالتذكير بأن هذا أول تعاقد يجريه في موسم الانتقالات الصيفية الحالي، حيث سيرتدي جونزاليس البالغ من العمر (29 عاما) القميص رقم 3 بين صفوف مارسيليا.