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تولوز يقيل كومبواريه بعد أسوأ سلسلة هزائم في تاريخه

منذ 3 ساعات

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باريس – أعلن تولوز الأحد إقالة مدربه أنطوان كومبواريه بعد نحو ثلاثة أشهر فقط على توليه منصبه، على خلفية أسوأ سلسلة هزائم في تاريخ النادي، توجت السبت بالخسارة أمام فريق مغمور في دور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم.
وتولى كومبواريه منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مهمة تدريب الفريق الفرنسي خلفا لألان كازانوفا، لكنه دفع الأحد ثمن تلقي الفريق عشر هزائم متتالية في مختلف المسابقات، آخرها أمس بالخسارة أمام نادي الهواة سان بريفيه بهدف وحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
وأعلن تولوز في بيان إقالة كومبواريه (56 عاما) وإيكال مهامه موقتا الى دوني زانكو الذي يتولى حاليا الإدارة الفنية لمركز التدريب التابع للنادي.
وأتى البيان بعيد وقت وجيز من زيارة قام بها رئيس النادي أوليفييه سادران الى مقر التدريب، حيث أبلغ اللاعبين مباشرة بالقرار، قبل توجههم الى إسبانيا لخوض معسكر تدريبي استعدادا لاستئناف منافسات الدوري المحلي في نهاية الأسبوع المقبل، بعد العطلة الشتوية.
ويحتل تولوز المركز الأخير في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 12 نقطة فقط من 19 مباراة حقق فيها ثلاثة انتصارات ومثلها من التعادلات، مقابل 19 خسارة. وتلقى مرمى الفريق هذا الموسم 39 هدفا في “ليغ 1”.

– (أ ف ب)

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