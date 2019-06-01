“توليد الكهرباء المركزية” تحتفي بالشهر الفضيل مع موظفيها

عمان- احتفاء بشهر رمضان المبارك، وضمن تقليدها السنوي الذي يجمع فريق العمل كعائلة واحدة، نظمت شركة “توليد الكهرباء المركزية” أربع مآدب إفطار حضرها نديم رزفي، الرئيس التنفيذي، إلى جانب المديرين التنفيذيين والعاملين في المكاتب الرئيسية في العاصمة عمّان، ومختلف المحطات التابعة للشركة في كلّ من رحاب والعقبة والريشة.

وقد جمعت أولى هذه المآدب فريق عمل محطة رحاب في مطعم أرابيلا بإربد، تلاها إفطار لفريق عمل محطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية/أكوا باور في فندق القوات المسلحة، أما الإفطار الثالث فضم موظفي محطة العقبة الحرارية في فندق كمبينسكي العقبة، في حين جمعت مائدة الإفطار الرابعة فريق عمل موظفي المكاتب الرئيسية ومحطة الريشة وموظفي أكوا باور- الأردن، في فندق إنتركونتيننتال عمّان. وبهذه المناسبة، قال نديم رزفي: “يأتي اجتماعنا على موائد الإفطار في هذا الشهر الفضيل امتداداً للتقليد السنوي الذي نحرص عليه كل عام لتعزيز روح الفريق الواحد، وترسيخ الترابط الأخوي وسط أجواء تسودها المحبة والألفة، إلى جانب توطيد العلاقة بين موظفينا والإدارة التنفيذية خارج نطاق بيئة العمل، بما يؤكد اعتزازنا بالجهود المتفانية التي يبذلها فريق عملنا على الدوام”.