“توليد الكهرباء المركزية” تقيم يوما طبيا مجانيا في محافظة العقبة

عمان- حرصاً منها على تفعيل مسؤوليتها المجتمعية للعام الحالي تجاه المجتمعات الأقل حظاً، أقامت شركة توليد الكهرباء المركزية يوماً طبياً مجانياً في كل من قرية الأطفال SOS، وجمعية “الثغر لرعاية المعوقين” في محافظة العقبة، بهدف توفير الرعاية الطبية والخدمات الصحية لأهالي المنطقة القريبة من محطات الشركة ومواقعها.

وقد شهد اليوم الطبي المجاني مشاركة كادر من موظفي وأطباء الشركة، إلى جانب عدد من الأطباء المتطوعين من مختلف التخصصات، شملت الطب العام، وطب الأطفال، والباطنية، والأسنان والعظام، والمسالك البولية، بالإضافة إلى الفحوصات المخبرية؛ حيث تم توفير الخدمات الطبية والعلاجات لقرابة 250 مواطنا، وتم توفير الأدوية اللازمة للعلاج عبر مجموعة من شركات ومستودعات الأدوية.

وبهذه المناسبة، قال نديم رزفي، الرئيس التنفيذي ل”شركة توليد الكهرباء المركزية”: “تجسيداً للحس الوطني المسؤول الذي تتمتع به الشركة في خدمة المجتمع المحلي، تأتي هذه الخطوة ضمن مبادراتنا الاجتماعية الهادفة إلى بناء مجتمع صحي وسليم، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي. وهنا، فإنني أتقدم بالشكر الجزيل على الجهود التي بذلها متطوعو الجهات المشاركة من أجل إنجاح هذه المبادرة، وكل من أسهم في نجاح هذه الفعالية من الكادرين الطبي والإداري”.