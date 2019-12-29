شركات وأعمال

“توليد الكهرباء” تفوز بجائزتي التميّز في السلامة والصحة

منذ ساعتين

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عمّان- حصلت شركة توليد الكهرباء المركزية على جائزتي التميّز في السلامة والصحة المهنية، والممنوحتين من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سنوياً، حيث حصلت محطة توليد كهرباء العقبة على جائزة التميز التقديرية، في حين نالت محطة توليد كهرباء رحاب جائزة التميز التشجيعية. ويأتي هذا الفوز بمثابة تقدير لتميّز المحطتين بين المنشآت المشاركة في قطاع إنتاج وجمع إمدادات الكهرباء والغاز وتوزيع الكهرباء، والتزامهما بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وفق التشريعات المعمول بها.
وتم تسليم الجائزتين للشركة خلال حفل تكريم المنشآت الفائزة، والذي أقامته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحت رعاية مديرها العام الدكتور حازم الرحاحلة، مؤخراً في فندق كراون بلازا عمّان. وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور مؤيد السمّان، الرئيس التنفيذي لـشركة توليد الكهرباء المركزية، أن “حصول الشركة على جائزة التميز التقديرية لمحطة توليد كهرباء العقبة، وجائزة التميز التشجيعية لمحطة توليد كهرباء رحاب، يعكس الصورة الحقيقية والمشرقة لالتزام الشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية، لضمان سلامة مواردها البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وزيادة معدلات الإنتاجية بجودة عالية”.

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