“توليد الكهرباء” تكرم عددا من أبناء موظفيها المتفوقين في الثانوية



عمّان- في إطار دعمها الراسخ لموظفيها وحرصها على متابعة شؤونهم، أقامت “شركة توليد الكهرباء المركزية” حفلا تكريميا لمجموعة من أبناء الموظفين العاملين لديها ممن نجحوا في امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2019، في المكاتب الرئيسية للشركة، وبحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية. وتضمن الحفل توزيع الشهادات التقديرية والهدايا على الطلبة ضمن خطوة تؤكد على إيمان الشركة بالدور الجوهري للتعليم في إعداد الشباب وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم ومساهمين في تنميتها. وألقى الطالب خالد أنور البكري كلمة الخريجين، في حين ألقى المهندس باجس النسور كلمة بالنيابة عن زملائه من أولياء الأمور شكر فيها “شركة توليد الكهرباء المركزية” على المنح التي تقدمها للطلبة المتفوقين وعلى هذه اللفتة السنوية الكريمة التي تترك أثراً جميلاً لدى الموظفين وأبنائهم على حد سواء، متمنياً للشركة دوام التقدم والازدهار.

وبهذه المناسبة، بارك نديم رزفي لجميع الطلبة نجاحهم وتفوقهم الأكاديمي، متمنيا لهم كل التوفيق في استكمال مسيرتهم العلمية والعملية، وعلّق قائلا: “نفتخر عاما بعد عام برؤية أبنائنا المتفوقين، ونحرص على أن نكون جزءاً من أفراحهم ونجاحاتهم، الأمر الذي ينبثق من إيماننا بمفهوم الأسرة المتماسكة ويعزّز من روح الفريق الواحد”.