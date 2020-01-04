شركات وأعمال

“توليد الكهرباء” تكرّم مجموعة من متقاعديها

منذ ساعتين
جانب من تكريم موظفي شركة توليد الكهرباء -(من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- في إطار سعيها لتقدير جهود فريق عملها المميزة، أقامت شركة توليد الكهرباء المركزية حفلاً خاصا لتكريم مجموعة من موظفيها المتقاعدين والذين أنهوا فترة عملهم من مواقعها في عمّان والعقبة، بحضور الدكتور مؤيد السمان الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء المحطات.
وتخلل الحفل كلمة ألقاها المهندس فؤاد الدلكي نيابة عن الموظفين المتقاعدين، وكلمة أخرى للمدير التنفيذي للموارد البشرية أحمد اللوزي. كذلك، ألقى الرئيس التنفيذي كلمة رئيسية رحب خلالها بالزميلات والزملاء المتقاعدين من العمل، مثمنا جهودهم التي لم يتوانوا عن بذلها وتفانيهم طوال فترة عملهم بالشركة، ومؤكدا على استمرار قنوات الاتصال ما بين الموظفين المتقاعدين والشركة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم عند الحاجة أو من خلال توظيفها بفتح مشاريع جديدة. وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا التذكارية على الموظفين كتعبير بسيط عن الشكر والتقدير لهم.

مقالات ذات صلة

إطلاق سيارة إنفينيتي QX50 الجديدة

منذ ساعتين

“العالمية للمناطق الحرة” تستضيف مؤتمرا حول التجارة مع الهند

منذ ساعتين

“طلبات” تطلق “شهر الأبطال” لإحداث تأثير إيجابي

منذ ساعتين

متحف الأطفال يفتتح استديو الفن بدعم من بنك الأردن

منذ ساعتين

السوق مغلق المؤشر 1824.13 0.49%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock