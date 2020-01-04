“توليد الكهرباء” تكرّم مجموعة من متقاعديها

عمان- في إطار سعيها لتقدير جهود فريق عملها المميزة، أقامت شركة توليد الكهرباء المركزية حفلاً خاصا لتكريم مجموعة من موظفيها المتقاعدين والذين أنهوا فترة عملهم من مواقعها في عمّان والعقبة، بحضور الدكتور مؤيد السمان الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء المحطات.

وتخلل الحفل كلمة ألقاها المهندس فؤاد الدلكي نيابة عن الموظفين المتقاعدين، وكلمة أخرى للمدير التنفيذي للموارد البشرية أحمد اللوزي. كذلك، ألقى الرئيس التنفيذي كلمة رئيسية رحب خلالها بالزميلات والزملاء المتقاعدين من العمل، مثمنا جهودهم التي لم يتوانوا عن بذلها وتفانيهم طوال فترة عملهم بالشركة، ومؤكدا على استمرار قنوات الاتصال ما بين الموظفين المتقاعدين والشركة للاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم عند الحاجة أو من خلال توظيفها بفتح مشاريع جديدة. وفي نهاية الحفل تم توزيع الهدايا التذكارية على الموظفين كتعبير بسيط عن الشكر والتقدير لهم.